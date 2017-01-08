ЗМІ дізналися, скільки "Барселона" готова платити Срні
16:39, 08 січня 2017Футбол
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Футболіст хоче зустрітися з керівництвом клубу та обговорити деталі.
Даріо Срна / REUTERS
Історія з можливим трансфером Даріо Срни у "Барселони" триває. Стало відомо, яку зарплату готовий платити каталонський клуб захиснику "Шахтаря".
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Як повідомляє Mundo Deportivo, це 2 мільйони євро в рік, передає ТСН-Проспорт.
Відзначається, що хорват хоче зустрітися з керівництвом "Барселони", щоб обговорити 1,5-річний контракт і можливість отримання бонусів.
Раніше преса писала, що футболіст відмовиться від переходу через низьку зарплату, але готовий погодитися за умови підвищення її в наступному сезоні.
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