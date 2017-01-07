"Реал" знищив команду Кравця в чемпіонаті Іспанії
17:15, 07 січня 2017Футбол
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Мадридський "Реал" здобув упевнену перемогу у матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії.
REUTERS
Про це повідомляє ТСН.
"Вершкові" розгромили команду українця Артема Кравця "Гранаду" - 5:0.
За півгодини гри рахунок вже був 4:0.
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Голи забили: Іско (12', 31'), Карім Бензема (20'), Кріштіану Роналду (27') та Карлос Касеміро (58').
Зазначимо, що Кравець відіграв весь матч.
Мадридці продовжують лідирувати у турнірній таблиці вже із 40 очками. У "Барселони", яка йде другою, наразі 34. "Гранада" ж перебуває на передостанньому місці.
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