"Динамо" запропонували 2 млн євро за захисника "Леха"

13:56, 07 січня 2017
Футбол
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Кияни зробили двохмільйонну пропозицію за 26-річного футболіста Леха Тамаша Кадара. Захисник воліє грати зліва в обороні, але може закрити позицію центрбека.

dynamo.kiev.ua

Про це повідомляє Football.ua з посиланням на угорське видання blikk.hu.

Крім Динамо, на гравця збірної Угорщини претендують Лестер, Самдорія та Пескара. Контракт футболіста з Лехом закінчується через півтора року.

Кадар відіграв на Євро-2016 за збірну Угорщини три матчі. Раніше з Леха в Динамо переходив нападник Лукаш Теодорчик, який зараз на правах оренди виступає в Андерлехті.

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У нинішньому сезоні Кадар зіграв 18 матчів. За національну команду гравець провів 37 зустрічей.

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