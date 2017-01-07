"Динамо" запропонували 2 млн євро за захисника "Леха"
13:56, 07 січня 2017Футбол
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Кияни зробили двохмільйонну пропозицію за 26-річного футболіста Леха Тамаша Кадара. Захисник воліє грати зліва в обороні, але може закрити позицію центрбека.
Кадар відіграв на Євро-2016 за збірну Угорщини три матчі / dynamo.kiev.ua
Про це повідомляє Football.ua з посиланням на угорське видання blikk.hu.
Крім Динамо, на гравця збірної Угорщини претендують Лестер, Самдорія та Пескара. Контракт футболіста з Лехом закінчується через півтора року.
Кадар відіграв на Євро-2016 за збірну Угорщини три матчі. Раніше з Леха в Динамо переходив нападник Лукаш Теодорчик, який зараз на правах оренди виступає в Андерлехті.
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У нинішньому сезоні Кадар зіграв 18 матчів. За національну команду гравець провів 37 зустрічей.
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