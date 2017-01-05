"Порту" зацікавлений у придбанні лідера "Шахтаря" Тайсона — ЗМІ

Португальський "Порту" зацікавлений у придбанні вінгера донецького "Шахтаря" Тайсона, повідомляє SportArena з посиланням на Record.

Керівництво Порту вже зустрілося з агентом гравця Алсионе Дорнеллесом з приводу переходу гравця. Більш того, за інформацією джерела, бразилець вже навіть підписав заздалегідь 3-х річний контракт з "Драконами". Повідомляється, що він повинен стати посиленням для головного тренера португальського клубу Нуну Санту на лівому фланзі.

Прокоментував інтерес до свого клієнта і Дорнеллес. Він акцентував увагу на тому, що як і до цього, майбутнє Тайсона залежить повністю від керівництва Шахтаря.

Читайте такожТурецький "Фенербахче" запропонує "Шахтарю" за Тайсона 7 мільйонів євро«Ми відкриті до будь-яких переговорів, однак важливо, щоб Порту з Шахтарем зуміли домовитися між собою. З нашої сторони тричі робилися спроби обговорити можливість продовження контракту з "Гірниками". Тому, в першу чергу з питання трансферу слід звертатися до керівництва донеччан», — сказав агент бразильця.

Тим не менш, у даний момент Тайсон ще пов'язаний договором з Шахтарем. Для того, щоб здійснити перехід взимку, португальцям доведеться заплатити Гірникам 5 мільйонів євро. До того ж, не зацікавлений відпускати півзахисника і головний тренер донеччан Паулу Фонсека. Нещодавно наставник Шахтаря повідомив, що вважає вінгера важливим гравцем команди.

Нагадаємо, що раніше Тайсоном цікавився також Інтернасьонал, з яким представник бразильця вже навіть встиг провести переговори, однак так і не зумів узгодити перехід з керівництвом Гірників.

Тайсон перейшов в "Шахтар" на початку 2013 року. За нього керівництво донецького клубу заплатило харківському "Металісту" 15,2 мільйона євро. У поточному сезоні гравець зіграв в 24 матчах, в яких відзначився 7 голами.