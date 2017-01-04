Півзахисник "Динамо" Калитвінцев підписав контракт з клубом другої Бундесліги - ЗМІ

Півзахисник київського «Динамо» Владислав Калитвінцев підписав контракт з німецьким клубом другої Бундесліги «Ерцгебіре Ауе» до 2019 року, повідомляє Bild.

У разі вильоту команди в третю Бундеслігу, український футболіст має право розірвати угоду.

Президент «Ерцгебіре Ауе» Хельге Леонхардт після підписання контракту з 24-річним хавбеком зазначив:.

Читайте такожУкраїнський тренер Калитвинцев очолив московське "Динамо"«Калитвинцев - атакуючий півзахисник, який постійно націлений на ворота суперників. Гадаю, він допоможе нам. Це був непростий трансфер. Ми багато спілкувалися. Контакти з Москвою, в особливості з екс-гравцем київського «Динамо» Юрієм Калитвінцевим (нині - головний тренер ФК "Динамо" Москва), батьком Владислава, допомогли прискорити переговори з президентом українського клубу Ігорем Суркісом», - зазначив президент німецького клубу.

Після 17 турів «Ерцгебіре Ауе» займає 17-е місце в турнірній таблиці другої Бундесліги.

Калитвінцев народився 4 січня 1993 року і сьогодні відзначає своє 24-річчя. Гравець народився в Москві, але є вихованцем українського футболу. Виступав за молодіжний і основний склади "Динамо" (Київ). Також грав у оренді в чеському "Словані" (Ліберець) та одеському "Чорноморці". Протягом всієї кар'єри (2009-2017), права на гравця належать київському "Динамо".

З 2008 по 2013 роки виступав у збірних України різних вікових категорій (U-17, U-19 та U-21). До національної команди не викликався.