"Динамо" склало ціну Віді: 10 мільйонів євро - ЗМІ

Італійський «Торіно» хоче підсилитися захисником «Динамо» Домагоем Відою, повідомляє Трибуна з посиланням на Tuttomercatoweb.

У свою чергу, київський клуб готовий відпустити гравця в Італії за 10 млн євро.

Альтернативним варіантом посилення для італійців є Йозо Шимунович з «Селтіка».

Раніше у придбанні 27-річного хорвата також висловлювали зацікавленість турецькі «Бешикташ» і «Галатасарай».