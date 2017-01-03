"Динамо" склало ціну Віді: 10 мільйонів євро - ЗМІ
14:50, 03 січня 2017Футбол
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Італійський "Торіно" веде конкретні переговори з українським клубом.
Домагой Віда може опинитися в клубі італійського чемпіонату / УНІАН
Італійський «Торіно» хоче підсилитися захисником «Динамо» Домагоем Відою, повідомляє Трибуна з посиланням на Tuttomercatoweb.
У свою чергу, київський клуб готовий відпустити гравця в Італії за 10 млн євро.
Альтернативним варіантом посилення для італійців є Йозо Шимунович з «Селтіка».
Раніше у придбанні 27-річного хорвата також висловлювали зацікавленість турецькі «Бешикташ» і «Галатасарай».
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