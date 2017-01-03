"Динамо" склало ціну Віді: 10 мільйонів євро - ЗМІ

14:50, 03 січня 2017
Футбол
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Італійський "Торіно" веде конкретні переговори з українським клубом.

фото: УНІАН

Італійський «Торіно» хоче підсилитися захисником «Динамо» Домагоем Відою, повідомляє Трибуна з посиланням на Tuttomercatoweb.

У свою чергу, київський клуб готовий відпустити гравця в Італії за 10 млн євро.

Альтернативним варіантом посилення для італійців є Йозо Шимунович з «Селтіка».

Раніше у придбанні 27-річного хорвата також висловлювали зацікавленість турецькі «Бешикташ» і «Галатасарай».

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