Одеський "Чорноморець" покинули Боровик і Філімонов

Одеський "Чорноморець" розлучився з двома футболістами основного складу, повідомляє прес-служба клубу.

Контракт з голкіпером «Чорноморця» Євгеном Боровиком був розірваний достроково з ініціативи футболіста. Артем Філімонов залишив команду в зв'язку з закінченням терміну дії угоди.

"Колектив ФК «Чорноморець» щиро вдячний Артему і Євгену за ту допомогу, яку вони надали нашому клубу в складні часи для команди і всього українського футболу", - йдеться в повідомленні клубу.

Читайте такожБез приводу для оптимізму: резюме осінньої частині сезону Прем'єр-лігиБоровик виступав у "Чорноморці" з липня 2015 року, провівши в команді в цілому півтора сезони. У поточному сезоні 2016/17 провів 17 матчів з 18-ти, в загальній складності зігравши 1530 хвилин.

Філімонов в клубі з лютого 2013 року. У нинішньому сезоні провів у складі команди 16 матчів (1317 хвилин) та забив один гол з пенальті.

Як повідомляв УНІАН, у зимове міжсезоння "Чорноморець" ділить 6-7 місця в середині турнірної таблиці з полтавською "Ворсклою" (23 очки), поступаючись супернику місцем у шістці кращих за додатковими показниками.