Півзахисник "Зорі" Караваєв перейшов у "Фенербахче"

15:49, 31 грудня 2016
Футбол
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Після довгих переговорів між футбольним клубом «Шахтар», якому належать права на футболіста та футбольним клубом «Зоря» була досягнута домовленість про перехід.

Гравець

Півзахисник «Зорі» Олександр Караваєв переходить у футбольний клуб «Фенербахче», повідомив офіційний сайт "Зорі".

Головний тренер «Фенербахче» голландський фахівець Дік Адвокаат, якому дуже сподобалася гра Олександра, звернувся до футбольного клубу «Шахтар» і особисто до гравця з пропозицією про перехід. Олександр звернувся з цим питанням до президента «Зорі» Євгена Геллера з проханням розірвати контракт про оренду, який був розрахований до кінця цього сезону, що можна зробити лише в тристоронньому порядку, тому що одноосібних прав у «Шахтаря» повернути гравця достроково немає.

Читайте такожЗбірна України розпочне матч із Сербією напіврезервним складомПісля довгих переговорів між футбольним клубом «Шахтар», якому належать права на футболіста та футбольним клубом «Зоря», в особі президента Євгена Геллера, головного тренера Юрія Вернидуба, генерального директора Сергія Рафаїлова і тепер вже екс-гравця Олександра Караваєва, була досягнута домовленість про перехід.

Караваєв приєднався до «Зорі» в сезоні-2014/15. За цей час він став ключовим гравцем команди, застовпивши за собою місце правого вінгера. На рахунку футболіста 56 матчів і 16 забитих м'ячів у футболці «Зорі» в Національному чемпіонаті, ігри в основі нашої команди в Лізі Європи і Кубку України. Саме з «Зорі» Олександр отримав виклик у національну збірну України.

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