Роналду - це результат тренувань, він не природний - Ібрагімович

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ібрагімович поділився думкою про трьох колег - Роналдо, Роналдіньо і Кріштіану Роналду, повідомляє ТСН Проспорт з посиланням на ESPN.

Шведська зірка виділив бразильця Роналдо. "Роналдо - це уособлення футболу. Що б він не робив, усе викликало захоплення - дриблінг, біг, голи... Це був справжній феномен. Це не результат тренувань, такого футболіста не зробити, ним треба народитися. Він такий тільки один".

Читайте такожКитайський клуб готовий заплатити за Роналдо 300 мільйонів євро "З Роналдіньо ми грали разом у "Мілані". Тоді був не найкращий період у його кар'єрі, але мені подобалося грати разом з ним, він носився полем зі своєю зачіскою, йшов в дриблінг і при бажанні міг зробити дітей з тих, хто йому протистояв", - продовжив Златан.

"Що ж до третього, то з ним ми не пограли. Це інший випадок, тому що Кріштіану - це результат тренувань. Він не природний", - розповів Ібрагімович.

Як повідомляв УНІАН, Роналду у 2016-му році став чотириразовим володарем "Золотого м`яча" найкращому футболісту світу.