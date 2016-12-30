Збірні України та Косово не будуть проводити матчів у січні - ФІФА
Міжнародна федерація опублікувала список ігор національних команд у першому місяці нового року.
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (FIFA) опублікувала список товариських матчів національних збірних на січень 2017-го року. повідомляється на сайті FIFA.
Всі суперники збірної України у відборі на ЧС-2018, крім команди Косово, проведуть товариські матчі.
Ось список матчів:
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9 січня - Марокко - Фінляндія (Аль Айн, ОАЕ)
10 січня - Китай - Ісландія (Наньнін, Китай) - турнір 4-х команд
11 січня - Чилі - Хорватія (Нанькін, Китай) - турнір 4-х команд
13 січня - Словенія - Фінляндія (Абу Дабі, ОАЕ)
14-15 січня - Хорватія (Наньнін, Китай) - гра турніру Китай-Ісландія
14-15 січня - Ісландія (Наньнін, Китай) - гра турніру Чилі-Хорватія
8 лютого - Мексика - Ісландія (Уітні - Лас Вегас, США)
Як повідомляв УНІАН, наступний матч у відбірному турнірі на ЧС-2018 збірна України проведе 24-го березня з лідером групи – збірною Хорватії.
У разі перемоги над хорватами українці вийдуть на 1-е місце в групі за підсумками першого кола.