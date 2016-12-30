Китайський клуб готовий заплатити за Роналдо 300 мільйонів євро

Китайський клуб, назва якого не розкривається, готовий заплатити 300 мільйонів євро за лідера збірної Португалії і «Реала» (Мадрид) Кріштіану Роналду, повідомив агент форварда Жорже Мендеш Sky Sport.

«Самому Роналду пообіцяли зарплату більш ніж 100 мільйонів євро в рік. Але гроші — це не все. "Реал" — це його життя», — заявив Мендеш.

Читайте такожGlobe Soccer Awards-2016: Роналду – найкращий футболіст, "Реал" — найкращий клуб, Перес - кращий президентВ Мадриді, за даними іспанської преси, Роналду заробляє 427 тисяч євро на тиждень. Найбільший дохід у світі отримує аргентинський форвард китайського «Хебей Форчун» Есекіель Лавессі (577 тисяч євро в тиждень).

Роналду є чинним володарем «Золотого м'яча». Всього гравець завоював чотири титули найкращого гравця світу за підсумками року.