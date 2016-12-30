Рибка підписав попередній контракт з турецьким "Карабюкспором"

29-річний український голкіпер Олександр Рибка домовився про перехід в турецький Карабюкспор, де повинен буде провести наступні два роки. Про це повідомляє SportArena з посиланням на заяву одного з директорів турецького клубу Толгі Гюли турецьким ЗМІ.

За його словами, Карабюкспор підписав попередній контракт з воротарем, який офіційно має приєднатися до складу турецької команди найближчим часом.

«Ми підписали дворічний попередній контракт з Олександром Рибкою. Талановитий голкіпер незабаром приєднається до тренувального табору команди в Анталії. Коли відкриється трансферне вікно, про угоду буде повідомлено офіційно», — заявив Гюл.

Читайте такожФорвард "Шахтаря" Селезньов став гравцем "Карабюкспора"Рибка є вихованцем "Динамо", за молодіжні команди якого виступав з 2004 по 2009 рік, після чого в якості вільного агента перейшов в "Оболонь", а влітку 2011 року став гравцем "Шахтаря". У січні 2012 року у крові воротаря був виявлений заборонений препарат фуросемід, в результаті чого він був дискваліфікований на два роки. В листопаді 2013-го Динамо підписало з Рибкою 3-річний контракт, але завоювати місце в стартовому складі команди Сергія Реброва йому не вдалося.

У поточному чемпіонаті Туреччини Карабюкспор з 18 очками після 16 матчів займає 11-е місце в турнірній таблиці.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня офіційний сайт Динамо повідомив про те, що контракт Олександра Рибки закінчився і продовжувати його клуб не має наміру