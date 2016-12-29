"Барселона" запропонувала Срні контракт і очікує на рішення гравця - ЗМІ

"Барселона" запропонувала капітану "Шахтаря" Даріо Срні контракт на півтора року та чекає рішення гравця щодо переходу в каталонський клуб, повідомляє Mundo Deportivo.

Якщо Срна погодиться на перехід, він суттєво втратить у зарплаті в порівнянні з грошима, які він отримує в "Шахтарі".

Окрім того, трансфер можливий лише за умови, якщо Срна отримає від "Шахтаря" статус вільного агента. Раніше президент донецького клубу Рінат Ахметов обіцяв надати футболісту такий статус у випадку, якщо він домовитися з "Барселоною" за умовами контракту.

Нагадаємо, "Барселона" бажає придбати Срну замість Алейша Відаля, який програв конкуренцію за місце в основному складі, але поки що не має наміру переходити в інший клуб.