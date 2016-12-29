Екс-воротар київського "Динамо" може стати одноклубником Селезньова у Туреччині

Колишній воротар київського "Динамо" Олександр Рибка найближчим часом може стати гравцем турецького "Карабюкспора". Про це повідомив турецький журналіст Ертан Сюзгюн на своїй сторінці у Twitter, передає Tribuna.com.

"Карабюкспор" домовився з голкіпером "Динамо" Рибкою. У найближчі дні він приїде до Туреччини", - написав Сюзгюн.

Нагадаємо, в грудні у Рибки завершився контракт з київським "Динамо", і він став вільним агентом. Раніше, окрім "Динамо", він виступав за київську "Оболонь" і донецький "Шахтар".

Як повідомляв УНІАН, у понеділок стало відомо про перехід у "Карабюкспор" екс-форварда "Дніпра" та "Шахтаря" Євгена Селезньова.