Екс-воротар київського "Динамо" може стати одноклубником Селезньова у Туреччині

12:57, 29 грудня 2016
Футбол
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Олександр Рибка скоро прибуде до Туреччини для підписання контракту з "Карабюкспором".

Рибка може продовжити кар'єру в Туреччині / Н.Плужник

Колишній воротар київського "Динамо" Олександр Рибка найближчим часом може стати гравцем турецького "Карабюкспора". Про це повідомив турецький журналіст Ертан Сюзгюн на своїй сторінці у Twitter, передає Tribuna.com.

"Карабюкспор" домовився з голкіпером "Динамо" Рибкою. У найближчі дні він приїде до Туреччини", - написав Сюзгюн.

Нагадаємо, в грудні у Рибки завершився контракт з київським "Динамо", і він став вільним агентом. Раніше, окрім "Динамо", він виступав за київську "Оболонь" і донецький "Шахтар".

Як повідомляв УНІАН, у понеділок стало відомо про перехід у "Карабюкспор" екс-форварда "Дніпра" та "Шахтаря" Євгена Селезньова.

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