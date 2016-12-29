Аргентинець Тевес став найбільш високооплачуваним футболістом світу

Аргентинський форвард "Бока Жуниорс" Карлос Тевес перейшов в "Шанхай Шеньхуа" і став найбільш високооплачуваним футболістом світу. Про це повідомляє офіційний сайт китайського клубу.

За Тевеса "Бока Жуніорс" має отримати 10 мільйонів євро. При цьому, 32-річний футболіст, за попередньою інформацією, матиме контракт за схемою 1+1 та зарплатою розміром 40 мільйонів євро на рік (близько 770 тисяч євро в тиждень).

Раніше найбільш високооплачуваним футболістом світу вважався аргентинський нападник китайського "Хебей Форчун" Есекіель Лавессі. Його зарплата складає 577 тисяч євро на тиждень. При цьому, форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду заробляє 427 тисяч євро на тиждень, а форвард "Барселони" Ліонель Мессі - 316 тисяч євро на тиждень.

Нагадаємо, Карлос Тевес раніше кілька років виступав за європейські клуби - англійські "Вест Хем", "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті", а також туринський "Ювентус". Крім того, форвард з 2004 року грає за збірну Аргентини.