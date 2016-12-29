Президент ФФУ Павелко: Хочемо поїхати на ЧС-2018, але щоб він був не в Росії

Президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко в інтерв'ю газеті "Сегодня" висловив свою позицію щодо можливої поїздки збірної України на чемпіонат світу 2018 року в Росії.

"Ми хочемо поїхати на чемпіонат світу і дуже хочемо, щоб він не був у Росії", - заявив Павелко.

При цьому, він підкреслив, що на даний момент рано обговорювати можливість відмови збірної України від поїздки на російський мундіаль, оскільки збірна України ще не завоювала путівку на турнір.

"По-перше, у нас немає ще виграного права куди б то ні було їхати. Давайте спочатку завоюємо участь у фінальній частині чемпіонату світу, а потім будемо вирішувати - їхати, не їхати. До цього часу, може, все-таки щось і станеться, допінгові та інші розслідування можуть мати свої наслідки. Але знову ж таки я не хотів би це коментувати, тому що ми ще не здобули путівку на чемпіонат світу", - сказав президент ФФУ.

Павелко також додав, що якщо збірна України отримає право грати на ЧС-2018, рішення про її поїздку в Росію прийматиме Виконком ФФУ з урахуванням думки громадськості.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що рішення про можливий бойкот ЧС-2018 прийматиме ФФУ.