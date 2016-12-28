Інспекція УЄФА готова дозволити Харкову приймати міжнародні матчі - ЗМІ

16:40, 28 грудня 2016
Футбол
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Очікується, що в січні донецький "Шахтар" зможе оголосити про проведення матчу проти іспанської "Сельти" на СК "Металіст".

Інспекція УЄФА відвідала стадіон

Спеціальна інспекція УЄФА завершила перевірку харківського стадіону "Металіст" на можливість проведення міжнародних матчів і залишила Україну з хорошими враженнями. Про це повідомляє Sport Arena.

Керівництво харківської арени надав інспекторам для перевірки всі необхідні документи, які не викликали жодних нарікань. Також інспекцію задовольнив і стан самого спорткомплексу.

Крім того, перевіряючі залишилися задоволені презентацією від представників донецького "Шахтаря", присвяченій організації та проведенню єврокубкових матчів на "Металісті".

Таким чином, очікується, що в січні УЄФА надасть Харкову остаточний дозвіл на проведення міжнародних матчів, і донецький "Шахтар" зможе провести на СК "Металіст" матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти іспанської "Сельти".

Нагадаємо, зараз на СК "Металіст" регулярно грає лише аматорський клуб "Металіст-1925", який виступає в аматорському чемпіонаті України.

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