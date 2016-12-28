Інспекція УЄФА готова дозволити Харкову приймати міжнародні матчі - ЗМІ

Спеціальна інспекція УЄФА завершила перевірку харківського стадіону "Металіст" на можливість проведення міжнародних матчів і залишила Україну з хорошими враженнями. Про це повідомляє Sport Arena.

Керівництво харківської арени надав інспекторам для перевірки всі необхідні документи, які не викликали жодних нарікань. Також інспекцію задовольнив і стан самого спорткомплексу.

Крім того, перевіряючі залишилися задоволені презентацією від представників донецького "Шахтаря", присвяченій організації та проведенню єврокубкових матчів на "Металісті".

Таким чином, очікується, що в січні УЄФА надасть Харкову остаточний дозвіл на проведення міжнародних матчів, і донецький "Шахтар" зможе провести на СК "Металіст" матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти іспанської "Сельти".

Нагадаємо, зараз на СК "Металіст" регулярно грає лише аматорський клуб "Металіст-1925", який виступає в аматорському чемпіонаті України.