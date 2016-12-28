Легенду англійського футболу Гаскойна госпіталізували після бійки в готелі

Колишній футболіст збірної Англії Пол Гаскойн був госпіталізований з черепно-мозковою травмою після того, як взяв участь у бійці. Про це повідомляє Daily Mail.

Скандальний 49-річний Гаскойн, який раніше кілька разів лікувався від алкоголізму, став порушником порядку в одному з п'ятизіркових готелів Лондона. Він у нетверезому вигляді розкидався грошима, ображав відвідувачів готелю, а також чіплявся до жінок.

Після цього він дав ляпаса одному з чоловіків. Той не стримався і спустив колишню зірку футболу зі сходів. В результаті, Гаскойн отримав черепно-мозкову травму та був доставлений у лікарню.

Нагадаємо, Пол Гаскойн був однією з найяскравіших зірок футболу в 90-ті роки. Славу йому принесли виступи за збірну Англії на чемпіонаті світу 1990 року і чемпіонаті Європи 1996 року, де британська команда доходила до півфіналу.