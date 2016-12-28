Globe Soccer Awards-2016: Роналду – найкращий футболіст, "Реал" - найкращий клуб, Перес - найкращий президент
12:13, 28 грудня 2016Футбол
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Кріштіану Роналду отримав чергову премію за свої виступи в 2016 році.
Кріштіану Роналду / Reuters
Європейська асоціація клубів (ECA) та Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA) визначили лауреатів Globe Soccer Awards за підсумками 2016 року, повідомляє офіційний сайт премії.
Форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду отримав приз найкращого футболіста. Окрім того, "Реал" був названий найкращим клубом, а його керівник Флорентіно Перес - найкращим президентом.
Найкращим тренером року став наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш, найкращим арбітром - британець Марк Клаттенбург.
Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду вже отримав низку премій, що вручаються найкращому футболісту року. Найбільш престижна серед них - "Золотий м'яч" від видання France Football.
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