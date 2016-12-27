Роналду отримав премію найкращого спортсмену року в Європі

Зірковий форвард "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду став найкращим спортсменом року в Європі за версією 27 інформагентств.

Про це повідомляє ТСН.Проспорт з посиланням на прес-службу "королівського" клубу.

У голосуванні, яке проводило польське видання PAP, португалець випередив шотландського тенісиста Енді Маррея і угорську плавчиню Катинку Хоссу.

Читайте такожНімець Нойєр визнаний найкращим воротарем світу в 2016 роціЗазначимо, що в цьому році Роналду виграв Лігу чемпіонів і Клубний чемпіонат світу з "Реалом", а також виграв Євро-2016 зі збірною Португалії.

Окрім того, футболіст отримав і особисту нагороду - четвертий "Золотий м'яч".