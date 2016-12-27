Захисник "Шахтаря" Шевчук вирішив завершити кар'єру футболіста

Захисник донецького "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук прийняв рішення завершити кар'єру футболіста. Про це повідомляє Tribuna.ua.

Шевчук є вихованцем волинського футболу. Протягом своєї кар'єри він виступав в "Ковелі", хмельницькому "Поділлі", запорізькому та донецькому "Металургах", російському "Шинніку", а також "Дніпрі".

У сезоні 2000/01, а також безперервно з 2005 року захисник грав за "Шахтар", ставши з ним семиразовим чемпіоном України і володарем Кубка УЄФА.

Також на рахунку Шевчука 54 матчі за збірну України, у складі якої він виступав з 2003 року. Футболіст брав участь у Євро-2012 та Євро-2016.

Нагадаємо, раніше "Шахтар" покинули форварди Едуардо і Євген Селезньов.