Сімеоне і Сантуш визнані найкращими тренерами 2016 року за версією IFFHS

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала щорічний рейтинг найкращих клубних тренерів світу та найкращих тренерів збірних команд. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Найкращим клубним тренером визнаний аргентинський наставник мадридського "Атлетико" Дієго Сімеоне, який у минулому сезоні привів свою команду до фіналу Ліги чемпіонів.

Друге місце в рейтингу зайняв тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан, третє - наставник англійського "Лестера" Клаудіо Раньєрі.

Серед тренерів збірних команд найкращим став Фернанду Сантуш, який привів рідну для себе збірну Португалії до тріумфу на Євро-2016.

У трійку кращих також потрапили екс-тренер збірної Ісландії Ларс Лагербек і наставник збірної Німеччини Йоахім Льов.

Нагадаємо, кращим воротарем за версією IFFHS став німець Мануель Нойєр.