Німець Нойєр визнаний найкращим воротарем світу в 2016 році
10:48, 27 грудня 2016Футбол
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IFFHS склала щорічний рейтинг найкращих голкіперів світу.
Нойєра визнали найкращим воротарем світу / fourfourtwo.com
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) визнала найкращим воротарем світу 2016 року голкіпера мюнхенської "Баварії" і збірної Німеччини Мануеля Нойєра. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Для 30-річного футболіста ця нагорода стала четвертою поспіль. Він випередив у рейтингу Італійця Джанлуїджі Буффона, португальця Руї Патрісіу, чилійця Клаудіо Браво та іспанця Давіда Де Хеа.
IFFHS визначає найкращого воротаря світу з 1987 року. Рекордсменом за кількістю перемог є іспанець Ікер Касільяс, який визнавався найкращим п'ять разів.
Нагадаємо, найкращим футболістом світу в 2016 році був визнаний Кріштіану Роналду, який отримав "Золотий м'яч".
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