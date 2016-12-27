Німець Нойєр визнаний найкращим воротарем світу в 2016 році

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) визнала найкращим воротарем світу 2016 року голкіпера мюнхенської "Баварії" і збірної Німеччини Мануеля Нойєра. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Для 30-річного футболіста ця нагорода стала четвертою поспіль. Він випередив у рейтингу Італійця Джанлуїджі Буффона, португальця Руї Патрісіу, чилійця Клаудіо Браво та іспанця Давіда Де Хеа.

IFFHS визначає найкращого воротаря світу з 1987 року. Рекордсменом за кількістю перемог є іспанець Ікер Касільяс, який визнавався найкращим п'ять разів.

Нагадаємо, найкращим футболістом світу в 2016 році був визнаний Кріштіану Роналду, який отримав "Золотий м'яч".