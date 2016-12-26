Збірні Аргентини та Бразилії можуть зіграти товариські матчі з Україною перед ЧС-2018

У 2018 році збірна України може провести товариські матчі з Аргентиною і Бразилією. Про це заявив президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко, повідомляє Tribuna.com.

"ФФУ відправить адміністратора на переговори з Аргентиною і Бразилією. На 2017 рік календар зверстаний, тому в ньому провести матч неможливо.

А перед ЧС-2018 аргентинці та бразильці хотітимуть провести збір в Європі. ФФУ запропонувала їм провести збір в Україні. Хочемо спрацювати на випередження і домовитися про проведення товариських матчів у 2018-му", – сказав Павелко.

Нагадаємо, раніше Павелко проводив попередні переговори про товариських матчах з Бразилією та Аргентиною під час свого візиту до Південної Америки.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року повинен відбутися в Росії.