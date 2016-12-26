АПЛ: Челсі виграв з клубним рекордом, успіхи "Арсеналу" та "МЮ" (результати матчів)

Лондонський "Челсі" переміг "Борнмут" в домашньому матчі 18-го туру англійської футбольної Прем'єр-ліги і зміцнив своє лідерство в турнірній таблиці.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0 - дублем у складі господарів відзначився Педро, ще один гол з пенальті забив Еден Азар.

Ця перемога стала для "Челсі" 12-ю поспіль, що є клубним рекордом. Рекорд Прем'єр-ліги за кількістю перемог поспіль утримує лондонський "Арсенал", який у сезоні 2001/02 виграв 14 зустрічей поспіль.

В інших матчах туру відзначимо непросту перемогу "Арсеналу" над "Вест Бромвічем" (1:0), а також успіх "Манчестер Юнайтед" у матчі з "Сандерлендом (3:1). Важливо, що для "МЮ" це четвертий поспіль виграш - команда Жозе Моурінью продовжує вести боротьбу за місце в зоні Ліги чемпіонів.

В останній сьогоднішній грі туру "Манчестер Сіті" переміг "Халл Сіті" з рахунком 3 0 і вийшов на друге місце в турнірній таблиці.

Результати матчів за участю лідерів:

Арсенал - Вест Бромвіч - 1:0 (0:0)

Гол: Жиру (87).

Челсі - Борнмут - 3:0 (1:0)

Голи: Педро (24, 90+3), Азар (49, з пенальті).

Лестер - Евертон - 0:2 (0:0)

Голи: Міральяс (51), Лукаку (90).

Манчестер Юнайтед - Сандерленд - 3:1 (1:0)

Голи: Блінд (39), Ібрагімовіч (82), Мхітарян (86) - Боріні (90).

Халл Сіті - Манчестер Сіті - 0:3 (0:0)

Голи: Туре (72, з пенальті), Іхеаначо (78), Девіс (90+4).

Становище лідерів:

1. Челсі - 46 очок (18 матчів);

2. Манчестер Сіті - 39 (18);

3. Ліверпуль - 37 (17);

4. Арсенал - 37 (18);

5. Тоттенхем - 33 (17);

6. Манчестер Юнайтед - 33 (18);

7. Евертон - 26 (18);

8. Саутгемптон - 24 (17).