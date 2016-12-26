"Шахтар" готовий продати Ракицького в "Бешикташ" за шість мільйонів євро - ЗМІ
13:23, 26 грудня 2016Футбол
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Стамбульський клуб всерйоз зацікавився лідером захисту "гірників".
Ракицького хочуть бачити в "Бешикташі" / sport.obozrevatel.com
Захисник донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький може перейти в турецький "Бешикташ", повідомляє ua.tribuna.com, посилаючись на Fanatik.
Президент стамбульського клубу Фікрет Орман вважає українця головною трансферною метою для посилення захисту і особисто підключився до переговорів.
Через фінансові обмеження ФІФА "Бешикташ" хоче взяти гравця в оренду з правом викупу влітку за 3,5-4 мільйони євро. "Шахтар" просив за Ракицького 8 мільйонів євро, але знизив вимоги до 6 мільйонів.
Раніше повідомлялося, що турецький клуб провів перший раунд переговорів з гравцем, але поки не зміг домовитися за умовами контракту.
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