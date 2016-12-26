"Шахтар" готовий продати Ракицького в "Бешикташ" за шість мільйонів євро - ЗМІ

Захисник донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький може перейти в турецький "Бешикташ", повідомляє ua.tribuna.com, посилаючись на Fanatik.

Президент стамбульського клубу Фікрет Орман вважає українця головною трансферною метою для посилення захисту і особисто підключився до переговорів.

Через фінансові обмеження ФІФА "Бешикташ" хоче взяти гравця в оренду з правом викупу влітку за 3,5-4 мільйони євро. "Шахтар" просив за Ракицького 8 мільйонів євро, але знизив вимоги до 6 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що турецький клуб провів перший раунд переговорів з гравцем, але поки не зміг домовитися за умовами контракту.