Шевченко про бойкот ЧС-2018: Політичні рішення буде приймати ФФУ

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко в черговий раз заявив, що питання бойкоту чемпіонату світу 2018 року, який відбудеться в Росії, не входить до його компетенції. Наставника української національної команди цитують "Вести".

Читайте такожГоловний тренер збірної України Шевченко відмовився проводити зимовий збір - ЗМІ"Я хотів би зіткнутися з проблемою, що ми виграли наш відбірковий турнір, і тепер стоїть дилема, їхати чи не їхати на чемпіонат світу! Але ми ще далекі від цього, зараз у нас зовсім інші проблеми.

Ми ставимо завдання перемагати, претендувати на перше місце, це наша спортивна робота. А політичні та організаційні рішення буде приймати ФФУ", - заявив Шевченко.

Нагадаємо, після чотирьох матчів відбіркового турніру до ЧС-2018 збірна України з 8 очками в активі займає друге місце в групі. Наступний матч "жовто-сині" проведуть 24 березня в Загребі зі збірною Хорватії.