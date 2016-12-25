Луїс Енріке: "Або буду тренувати "Барселону", або нікого"

Головний тренер іспанської "Барселони" Луїс Енріке не збирається очолювати інші команди після свого періоду в каталонському клубі. Слова фахівця наводить Goal.com.

"Поза всяким сумнівом, я працюю з найкращою командою світу, в найкращому клубі, з найкращими гравцями. Це мій дім, моя родина", - заявив Енріке.

"Я знаю, що я або буду тренувати "Барселону", або нікого. У мене є час і підтримка клубу", - додав він.

Зазначається, що в Енріке найближчим влітку завершується контракт з клубом і сторони поки не вели переговори про продовження угоди.

Нагадаємо, Луїс Енріке очолив "Барселону" влітку 2014 року. За два сезони він виграв з каталонцями два чемпіонати Іспанії, два кубка Іспанії і одну Лігу чемпіонів.

У 2011-2014 роках він очолював іспанську "Сельту" та італійську "Рому".