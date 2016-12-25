Форвард "Баварії" Левандовскі знову визнаний найкращим футболістом Польщі
14:23, 25 грудня 2016Футбол
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Польський футболіст продовжує залишатися одним з лідерів "Баварії".
Роберт Левандовскі / Reuters
Форвард мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовскі вшосте поспіль визнаний найкращим гравцем Польщі за підсумками року, повідомляє Xsport.ua, посилаючись на Przeglad Sportowy.
27-річний нападник набрав 69% голосів, випередивши захисника "Монако" Каміла Гліка (19%) і півзахисника ПСЖ Гжегожа Криховяка (13%).
Нагадаємо, Левандовскі виступає за "Баварію" з 2010 року. Минулого тижня він продовжив контракт з німецьким клубом до 2021 року.
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