Захисник "Динамо" Хачеріді спростував інтерес до нього з боку "Зеніту"

Захисник київського "Динамо" Євген Хачеріді не підтвердив інформацію про те, що йому надійшла пропозиція про перехід до санкт-петербурзького "Зеніту". Про це футболіст повідомив у коментарі Sport Arena.

"Я сприймаю це все як чутки. Принаймні, ані "Динамо", ані мій агент не повідомляли мені про інтерес з боку "Зеніту" або якогось іншого клубу. До мене особисто ніхто з представників інших клубів не звертався. Ось і вирішуйте самі, чи реальний якийсь інтерес до моєї персони, або все на рівні чуток", - сказав захисник.

Хачеріді підтвердив, що його контракт з "Динамо" закінчується влітку 2018 року. При цьому, він ще не знає, де продовжить свою кар'єру після цього терміну.

"Зараз складно відповісти на це питання однозначно. З одного боку, з Динамо у мене діючий контракт, мене тут все повністю влаштовує. З іншого боку, думаю, будь-який український футболіст не відмовився б пограти в топовому клубі топового чемпіонату. Але реалії на даний момент такі, що жодних конкретних пропозицій від інших клубів у мене немає. Тому не бачу сенсу міркувати на тему мого бажання або небажання переходу в інший клуб. Ось коли буде пропозиція, тоді спільно з клубом і буду приймати рішення", - додав Хачеріді.

Нагадаємо, Євген Хачеріді виступає в основному складі "Динамо" з 2009 року. Він провів за киян 206 матчів і забив 6 голів.