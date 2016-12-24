Турецький "Фенербахче" запропонує "Шахтарю" за Тайсона 7 мільйонів євро

У січні «Бешикташ» готовий запропонувати донеччанам за бразильського футболіста Тайсона сім мільйонів євро, повідомляє Goal.

Читайте такожПівзахисник "Шахтаря" зіграв у матчі пам'яті футболістів "Шапекоэнсе"При цьому «Фенербахче» навряд чи буде пропонувати більше цієї суми, тому що в кінці 2017 року у Тайсона закінчується контракт з «Шахтарем», і вже найближчим літом він зможе вести переговори з іншими командами.

Раніше Тайсон заявив про своє бажання повернутися в Бразилію в «Інтернасьонал». У поточному сезоні хавбек забив три голи в 12 матчах за «Шахтар» в чемпіонаті України.