Турецький "Фенербахче" запропонує "Шахтарю" за Тайсона 7 мільйонів євро
23:59, 24 грудня 2016Футбол
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Клуб зі Стамбула хоче придбати бразильця вже в січні.
Тайсон може взимку перейти у "Фенербахче" / static.gazeta.ru
У січні «Бешикташ» готовий запропонувати донеччанам за бразильського футболіста Тайсона сім мільйонів євро, повідомляє Goal.
Читайте такожПівзахисник "Шахтаря" зіграв у матчі пам'яті футболістів "Шапекоэнсе"При цьому «Фенербахче» навряд чи буде пропонувати більше цієї суми, тому що в кінці 2017 року у Тайсона закінчується контракт з «Шахтарем», і вже найближчим літом він зможе вести переговори з іншими командами.
Раніше Тайсон заявив про своє бажання повернутися в Бразилію в «Інтернасьонал». У поточному сезоні хавбек забив три голи в 12 матчах за «Шахтар» в чемпіонаті України.
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