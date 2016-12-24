"Барселона" замість Срни підпише гравця "Валенсії" Канселу - ЗМІ

Іспанська "Барселона" відмовилася від ідеї підписання хорватського ветерана "Шахтаря" Даріо Срни і протягом кількох останніх тижнів вела таємні переговори з агентом Канселу Жорже Мендешем, повідомляє Isport.

Португальський агент хотів оформити угоду в зимове трансферне вікно, але "Барселона" заявила, що на даний момент не володіє необхідною сумою. Крім цього, сам 22-річний захисник попросив дати йому дограти сезон у складі "Валенсії".

Як повідомляє видання з посиланням іспанський портал Sport.es, на даний момент сторони залагоджують кінцеву вартість трансферу. Передбачається, що "Барса" заплатить за Канселу близько 30 млн євро, а з гравцем буде підписаний п'ятирічний контракт.

У поточному сезоні Канселу провів 15 матчів у Примері, в яких віддав одну результативну передачу.