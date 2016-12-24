Воротар Олександр Рибка залишив київське "Динамо"
Київське "Динамо" вирішило не подовжувати контракт із воротарем Олександром Рибкою.
Про це повідомляється на офіційному сайті футбольного клубу "Динаком Київ".
"Підійшов до завершення контракт із київським "Динамо" голкіпера Олександра Рибки. Гравець отримав статус вільного агента", - йдеться в повідомленні.
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Президент клубу Ігор Суркіс подякував Рибці за роки, проведені у складі "Динамо".
"Ти завжди поєднував у собі найкращі якості воротаря – впевненість, надійність, спокій та рівновагу. Не один раз ти рятував ворота нашої команди у вирішальні моменти, на радість тисячам уболівальників. Двері "Динамо" завжди були для тебе відкритими, клуб охоче допоміг і підтримав тебе у найскладніший період твоєї кар’єри, за що ти віддячив самовідданою працею на тренуваннях і готовністю у будь-який момент вийти на поле і допомогти команді", - цитує Суркіса сайт клубу.
Раніше про рішення завершити футбольну кар'єру оголосив видатний воротар "Динамо" Олександр Шовковський. Пізніше, півзахисник динамівців Олег Гусєв підтвердив інформацію про завершення своєї співпраці з київським "Динамо", однак пообіцяв продовжити грати в іншому клубі.