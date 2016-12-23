Офіційно: Едуардо покинув донецький "Шахтар"

2017 рік «гірники» почнуть без хорватського нападника бразильського походження Едуардо да Сілва, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

"ФК «Шахтар» дякує Едуардо за роки, проведені в команді, за величезний внесок у досягнення клубу, бажає йому успіхів, нових футбольних і життєвих перемог", - йдеться в повідомленні.

Едуардо перейшов у «Шахтар» з лондонського «Арсеналу» в липні 2010-го. У дебютному сезоні Дуду став кращим бомбардиром команди у Лізі чемпіонів, його голи допомогли «оранжево-чорним» обіграти «Арсенал» і «Рому» і вийти у чвертьфінал турніру. Точний удар хорвата приніс донеччанам перемогу у фіналі Кубка України – 2011. Всього за перші чотири сезони Едуардо завоював з «гірниками» дев'ять трофеїв.

У сезоні – 2014/15 нападник виступав за бразильський клуб «Фламенго».

Читайте такожФорвард "Шахтаря" Едуардо не домовився з "Динамо" за контрактомУ 2015 році Едуардо повернувся в «Шахтар» провів свій найсильніший сезон за «оранжево-чорних». На його рахунку найважливіші голи в плей-офф Ліги Європи, Прем'єр-лізі і Кубку України (18 м'ячів у всіх турнірах). В підсумковому голосуванні вболівальники назвали Едуардо кращим гравцем сезону – 2015/16.

У загальній складності хорватський форвард провів за «гірників» 173 матчі і забив 57 м'ячів. Він чотири рази ставав чемпіоном України, виграв чотири Кубки України і три Суперкубка країни.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про відхід з команди Євгена Селезньова. ФК "Шахтар" досі офіційно не підтвердив цю інформацію.