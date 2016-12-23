Півзахисник "Шахтаря" зіграв у матчі пам'яті футболістів "Шапекоенсе"

У бразильському Порту-Алегрі відбувся матч на честь загиблих в авіакатастрофі гравців футбольної команди "Шапекоенсе", повідомляє "Футбол 24".

Участь у матчі взяли такі зірки бразилького футболу, як Діда, Клебер, Заго, Дунга та інші. Разом з ними на поле вийшов півзахисник "Шахтаря" Тайсон, який навіть відзначився голом.

Поєдинок між командами "Надія" та "Солідарність" закінчився з рахунком 5:6. Саме в команді переможців та провів зустріч півзахисник "гірників".

Нагадаємо, в результаті авіакатастрофи команди "Шапекоенсе" загинула 71 людина. Серед них футболісти, тренери, працівники клубу, журналісти і члени екіпажу. Шість пасажирів літака, у тому числі три футболіста вижили.