Півзахисник "Шахтаря" зіграв у матчі пам'яті футболістів "Шапекоенсе"
12:00, 23 грудня 2016Футбол
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Тайсон зіграв за команду "Солідарність" і навіть відзначився голом.
Тайсон забив гол у матчі на честь гравців "Шапекоэнсе" / internacional.com.br
У бразильському Порту-Алегрі відбувся матч на честь загиблих в авіакатастрофі гравців футбольної команди "Шапекоенсе", повідомляє "Футбол 24".
Участь у матчі взяли такі зірки бразилького футболу, як Діда, Клебер, Заго, Дунга та інші. Разом з ними на поле вийшов півзахисник "Шахтаря" Тайсон, який навіть відзначився голом.
Поєдинок між командами "Надія" та "Солідарність" закінчився з рахунком 5:6. Саме в команді переможців та провів зустріч півзахисник "гірників".
Нагадаємо, в результаті авіакатастрофи команди "Шапекоенсе" загинула 71 людина. Серед них футболісти, тренери, працівники клубу, журналісти і члени екіпажу. Шість пасажирів літака, у тому числі три футболіста вижили.
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