"Челсі" домовився про продаж свого півзахисника в Китай за 60 мільйонів фунтів

Лондонський "Челсі" підтвердив перехід свого бразильського півзахисника Оскара в китайський "Шанхай СИПГ". Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Перехід відбудеться відразу після відкриття трансферного вікна 1 січня 2017 року. Як раніше повідомляв The Telegraph, в результаті угоди "Челсі" має отримати 60 мільйонів фунтів.

25-річний Оскар перейшов у "Челсі" бразильського "Інтернасьоналя" влітку 2012 року за 32 мільйони євро. За час, проведений в лондонській команді, він зіграв в 122 матчах Прем'єр-ліги, відзначившись 21 голом.

Після приходу Антоніо Конте на пост головного тренера "Челсі", бразилець втратив місце в основному складі, через що виходив на поле лише в дев'яти матчах чемпіонату Англії.

Як повідомлялося раніше, взимку "Челсі" також готовий розлучитися зі своїм нігерійським півзахисником Джоном Обі Микелем, який грав за лондонську команду з 2004 року.