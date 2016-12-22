Екс-тренер "Дніпра" Рамос подав у відставку з поста наставника іспанської "Малаги"

Головний тренер " Малаги Хуанде Рамос подав у відставку зі своєї посади, повідомляє SportArena.

Малага під керівництвом Рамоса потрапила в затяжну кризу в цьому місяці, не зумівши здобути жодної перемоги в останніх п'яти матчах чемпіонату і Кубка Іспанії.

Як написав у своєму твіттері президент Анчоусів Абдулла Аль-Тані, під тиском останніх невдач тренер прийняв рішення покинути клуб. «Спасибі, сеньйоре Рамос! Я поважаю вашу відвертість і ваше рішення. Бажаю успіхів у майбутньому», — написав функціонер.

Між тим, на офіційному сайті та сторінках Малаги в соцмережах поки ніякої інформації про відхід фахівця немає.

Читайте такожВоротар збірної України у другому матчі поспіль пропустив 4 голи61-річний Хуанде Рамос очолив Малагу в минулому травні, замінивши на цьому посту Хаві Грасію. Під його керівництвом Анчоуси набрали 21 очок у 16 турах поточного сезону Ла Ліги, що дозволяє їм займати 11-е місце в таблиці. Також клуб вже вилетів з Копа дель Рей, у двох матчах програвши клубу Сегунди Кордові (0:2, 3:4).

До Малаги Хуанде Рамос з перемінним успіхом тренував Реал, Тоттенхем, Еспаньол, Бетіс, Райо Вальєкано, Леванте, московський ЦСКА і Дніпро.

Нагадаємо, за Малагу на правах оренди до кінця поточного сезону виступає український воротар Денис Бойко.