"Шахтар" потрапив в число кращих команд національних чемпіонатів за версією УЄФА
Союз європейських футбольних асоціацій підбив підсумки першої половини сезону.
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виділив команди, які в першій половині сезону 2016/17 яскравіше за всіх проявили себе в національних чемпіонатах, повідомляє УЄФА.
Команди обирались за такими критеріями як: хто краще інших пройшов першу половину дистанції, хто більше забиває, хто спеціалізується на нічиїх.
"Шахтар" переміг у номінаціях "Найкращий початок сезону" і "Кращі результати в гостьових матчах" (очки в середньому за гру).
В цілому, таблиці від УЄФА виглядають так:
Найкращий початок сезону (очки в середньому за гру)
2,78 "Шахтар"
2,53 "Бенфіка"
2,53 "Челсі"
2,47 "Ювентус"
2,47 "Реал"
Кращі результати в домашніх матчах (очки в середньому за гру)
3,00 "Ювентус"
3,00 "Рома"
2,78 "Шахтар" Донецьк
2,75 "Порту"
2,71 "РБ Лейпциг"
2,71 "Бенфіка"
2,71 "Брага"
Кращі результати в гостьових матчах (очки в середньому за гру)
2,78 "Шахтар" Донецьк
2,44 "Челсі"
2,43 "Реал"
2,43 "Істанбул Башакшехир"
2,38 "Барселона"
2,38 "Бенфіка"
Найкращий напад (забиті м'ячі в середньому за гру)
2,95 "Монако"
2,67 "Реал"
2,56 "Барселона"
2,41 "Ліверпуль"
2,38 "Баварія"
Найкращий захист (пропущені м'ячі в середньому за гру)
0,47 "Порту"
0,53 "Бенфіка"
0,56 "Баварія"
0,61 "Шахтар" Донецьк
0,65 "Челсі"
0,65 ЦСКА Москва