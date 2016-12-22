"Шахтар" потрапив в число кращих команд національних чемпіонатів за версією УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виділив команди, які в першій половині сезону 2016/17 яскравіше за всіх проявили себе в національних чемпіонатах, повідомляє УЄФА.

Команди обирались за такими критеріями як: хто краще інших пройшов першу половину дистанції, хто більше забиває, хто спеціалізується на нічиїх.

"Шахтар" переміг у номінаціях "Найкращий початок сезону" і "Кращі результати в гостьових матчах" (очки в середньому за гру).

В цілому, таблиці від УЄФА виглядають так:

Найкращий початок сезону (очки в середньому за гру)

2,78 "Шахтар"

2,53 "Бенфіка"

2,53 "Челсі"

2,47 "Ювентус"

2,47 "Реал"

Кращі результати в домашніх матчах (очки в середньому за гру)

3,00 "Ювентус"

3,00 "Рома"

2,78 "Шахтар" Донецьк

2,75 "Порту"

2,71 "РБ Лейпциг"

2,71 "Бенфіка"

2,71 "Брага"

Кращі результати в гостьових матчах (очки в середньому за гру)

2,78 "Шахтар" Донецьк

2,44 "Челсі"

2,43 "Реал"

2,43 "Істанбул Башакшехир"

2,38 "Барселона"

2,38 "Бенфіка"

Найкращий напад (забиті м'ячі в середньому за гру)

2,95 "Монако"

2,67 "Реал"

2,56 "Барселона"

2,41 "Ліверпуль"

2,38 "Баварія"

Найкращий захист (пропущені м'ячі в середньому за гру)

0,47 "Порту"

0,53 "Бенфіка"

0,56 "Баварія"

0,61 "Шахтар" Донецьк

0,65 "Челсі"

0,65 ЦСКА Москва