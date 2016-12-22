Футболістів бразильського "Шапекоэнсе" посмертно нагородили Кубком Південної Америки

Бразильський футбольний клуб "Шапекоенсе", гравці якого потрапили в авіакастрофу, отримав трофей Копа Судамерікана-2016 - другого за престижністю турніру Південної Америки. Про це повідомляє прес-служба КОНМЕБОЛ (Південноамериканська конфедерація футболу - ред.).

Вручення відбулося під час жеребкування Кубка Лібертадорес-2017, куди кваліфікувався "Шапекоенсе" завдяки успіху в нинішньому році. Клуб також отримає призові в розмірі двох мільйонів доларів.

Нагадаємо, в результаті авіакатастрофи команди "Шапакоенсе" загинула 71 людина. Серед них футболісти, тренери, працівники клубу, журналісти та члени екіпажу. Шість пасажирів літака, у тому числі три футболіста вижили.

Після трагедії КОНМЕБОЛ присудив "Шапекоенсе" перемогу у Копа Судамерікана-2016. На фінальний матч саме цього турніру летіла бразильська команда, перед тим як потрапити в авіакатастрофу. Другий учасник фіналу - колумбійський клуб "Атлетіко Насьональ" - став ініціатором такого рішення.