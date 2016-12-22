Екс-футболіст "Динамо" Теодорчик може продовжити кар'єру в Англії

Польський форвард Лукаш Теодорчик, який належить київському "Динамо", не залишиться у бельгійському "Андерлехті", де грає на правах оренди. Про це повідомляє "Футбол 24", посилаючись на слова агента футболіста в інтерв'ю Het Nieuwsblad.

У послугах Теодорчика, який з початку сезону забив за "Андерлехт" вже 21 гол, зацікавлений "Вест Бромвіч Альбіон", який готовий заплатити за гравця 14 мільйонів євро. При цьому, "Динамо" може дістатися лише менша частина від можливої виручки, адже у "Андерлехта" є право придбати гравця у київського клубу за 5 мільйонів євро. Таким чином, за підсумками двох угод бельгійці зможуть заробити на трансфері 9 мільйонів євро.

Разом з тим, агент гравця вважає, що взимку перехід Теодорчика з "Андерлехта" малоймовірний, проте влітку 2017 року бельгійці не зможуть утримати польського форварда у своїй команді через великий попит і скористаються можливістю заробити на ньому.

Нагадаємо, в сезоні 2015/16 Теодорчик провів за "Динамо" 11 матчів у чемпіонаті України і забив п'ять голів. Після цього він програв конкуренцію за місце в основному складі команди і був відданий в оренду в "Андерлехт".