Один з провідних гравців "Шахтаря" Тайсон хоче піти в оренду в "Інтернасьонал"

Тайсон заявив, що готовий продовжити контракт з "Шахтарем", якщо донецький клуб дозволить йому повернутися на правах оренди в "Інтернасьонал", повідомляє Sportarena.

Напередодні Тайсон прибув до Порту-Алегрі для участі у благодійному матчі, який організовує півзахисник "Інтернасьонала" Андрес д'алессандро. Крім участі у заході, вінгер разом зі своїм агентом також обговорив можливість переходу.

Півзахисник донеччан зазначив, що хотів би повернутися в Колорадос, незважаючи на те, що Інтернасьонал за результатами цього сезону вилетів у Серію Б, зайнявши 17-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Бразилії. Тим не менше рішення про перехід залежить в першу чергу від керівництва Гірників. Термін дії контракту з Тайсоном розрахований до кінця наступного року.

Читайте такожБразильський легіонер "Шахтаря" Тайсон потрапив у Команду тижня Ліги Європи УЄФА«Мій договір з "Шахтарем" закінчується через рік. Якщо вони не погодяться продовжити зі мною контракт зараз, то влітку я зможу підписати попередню угоду. Як би там не було, я хотів би повернутися в Інтернасьонал. Якщо ж вони не захочуть продовжувати договір, то в такому випадку зможу піти у статусі вільного агента, — цитує слова Тайсона Globo Esporte. Я вже сім років граю в Україні. Якщо я повернуся в Бразилію, то тільки в Інтер. Зараз же мені важко сказати що-небудь з цього приводу. Не можу сказати, близький або далекий від переходу в Колорадос. Розцінюю шанси 50 на 50».

Агент гравця Алсионе Дорнеллес також зустрівся з керівництвом Інтернасьонала і підтвердив, що його клієнт зацікавлений в тому, щоб продовжити свою кар'єру тут в наступному році, повідомляє Esportes Terra. Він зазначив, що зустрінеться з посадовими особами Шахтаря 3 січня і обговорить можливість оренди гравця. Перед цим агент бразильця тричі встречалася з керівництвом Шахтаря і в одному з інтерв'ю сказав, що переговори з приводу продовження контракту йдуть важко і на той момент ніякого согласися між сторонами досягнуто не було.

У той же час, віце-президент бразильського клубу Роберто Мело додав, що для того, щоб угода відбулася, потрібно, щоб Тайсон продовжив контракт з "гірниками". Це важливо, оскільки угода хавбека з "гірниками" закінчується взимку наступного року, і крім Інтернасьонала, існує інтерес з боку інших клубів. Раніше повідомлялося, що вінгером Шахтаря цікавляться також німецькі, китайські та російські команди.

Тайсон у свій час виступав за Колорадос в період з 2008 по 2010 рік, де провів 130 матчів і відзначився 35 голами, а також став володарем Кубка Лібертадорес-2010. Після цього бразилець перейшов у "Металіст", за який виступав з 2010 по 2013 рік, де став одним з ключових гравців команди. В Шахтарі вінгер виявився на початку 2013 року. За нього керівництвом донецького клубу було сплачено харків'янам 15,2 млн. євро.

У поточному сезоні Тайсон виходив на поле у 24 матчах, в яких відзначився 7 голами.