Україна опустилася на 30-е місце в рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій опублікувала новий рейтинг національних збірних, згідно з яким збірна України опустилася з 29-го на 30-е місце, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

На рахунку нашої команди 804 бали. Команда пропустила вперед збірну Ірану, на рахунку якої 814 очок.

Це єдина зміна в Топ-30 рейтингу команд за останній місяць.

Наступна версія рейтингу ФІФА буде опубліковано в січні 2017-го року.

Рейтинг ФІФА

1 Аргентина 1634

2 Бразилія 1544

3 Німеччина 1433

4 Чилі 1404

5 Бельгія 1368

6 Колумбія 1345

7 Франція 1305

8 Португалія 1229

9 Уругвай 1187

10 Іспанія 1166