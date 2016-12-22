Україна опустилася на 30-е місце в рейтингу ФІФА
13:16, 22 грудня 2016Футбол
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Збірна України погіршила свої позиції на одну сходинку.
Збірна України завершує третій десяток світового рейтингу / Reuters
Міжнародна федерація футбольних асоціацій опублікувала новий рейтинг національних збірних, згідно з яким збірна України опустилася з 29-го на 30-е місце, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
На рахунку нашої команди 804 бали. Команда пропустила вперед збірну Ірану, на рахунку якої 814 очок.
Це єдина зміна в Топ-30 рейтингу команд за останній місяць.
Наступна версія рейтингу ФІФА буде опубліковано в січні 2017-го року.
Рейтинг ФІФА
1 Аргентина 1634
2 Бразилія 1544
3 Німеччина 1433
4 Чилі 1404
5 Бельгія 1368
6 Колумбія 1345
7 Франція 1305
8 Португалія 1229
9 Уругвай 1187
10 Іспанія 1166
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