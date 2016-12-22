Селезньов підпише контракт з турецьким "Карабюкспором" на 2,5 року - ЗМІ

Гравець "Шахтаря" Євген Селезньов визначився зі своїм майбутнім і продовжить кар'єру в Туреччині, повідомляє Sport.ua.

Читайте такожДонецький "Шахтар" відправився на матч з "Гентом" без Коваленко і СелезньоваФорвард досяг домовленості про перехід в «Карабюкспор». За інформацією видання Селезньов підпише контракт на два з половиною роки.

Угода вступить в силу з 1-го січня 2017-го року.

Напередодні ЗМІ повідомили про те, що Селезньов і ФК "Шахтар" розірвали контракт за згодою сторін, Цю інформацію повідомив агент гравця Вадим Шаблій. Футбольний клуб "Шахтар" інформацію досі не підтвердив.