Селезньов підпише контракт з турецьким "Карабюкспором" на 2,5 року - ЗМІ
11:50, 22 грудня 2016Футбол
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31-річний форвард залагодив деталі угоди з турецьким клубом
Селезньов може почати новий рік в турецькому клубі / facebook.com/fcshakhtar
Гравець "Шахтаря" Євген Селезньов визначився зі своїм майбутнім і продовжить кар'єру в Туреччині, повідомляє Sport.ua.
Читайте такожДонецький "Шахтар" відправився на матч з "Гентом" без Коваленко і СелезньоваФорвард досяг домовленості про перехід в «Карабюкспор». За інформацією видання Селезньов підпише контракт на два з половиною роки.
Угода вступить в силу з 1-го січня 2017-го року.
Напередодні ЗМІ повідомили про те, що Селезньов і ФК "Шахтар" розірвали контракт за згодою сторін, Цю інформацію повідомив агент гравця Вадим Шаблій. Футбольний клуб "Шахтар" інформацію досі не підтвердив.
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