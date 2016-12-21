"Інтер" виграв у "Лаціо" в єдиному матчі дня Серії А

У Мілані завершився матч 18-го туру італійської Серії А, в якому "Інтер" приймав "Лаціо" і виграв з великим рахунком, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч закінчився з рахунком 3:0.

Доля матчу вирішилася у другому таймі, коли міланці забили всі три голи.

Міланці відкрили рахунок на 54-й хвилині, коли гол забив Енвер Банега. Гравцеві вдався красивий удар в ближню дев'ятку з дальньої дистанції. На початку атаки спочатку Брозович поборовся за м'яч, потім поборовся за м'яч Банега - і пробив по воротах. За дві хвилини, на 56-й, перевагу міланців подвоїв Мауро Ікарді. Кандрева виконав навіс на ближню штангу праворуч, Ікарді випередив Де Врея і головою переправив м'яч у ворота. А на 65-й хвилині зробив рахунок великим все той же Ікарді. Після навісу зі штрафного справа Банега прострілює низом, Ікарді відскакує з гущі гравців трохи назад і в дотик б'є низом. Воротар Маркетті чіпляє м'яч, але той все одно залітає у ворота - 3:0.

Матчі за участю "Роми" і "Наполі" відбудеться у четвер, 22 грудня. Лідер чемпіонату "Ювентус" і "Мілан" проведуть свої ігри в лютому. У п'ятницю, 23 грудня, їм належить очний матч за Суперкубок Італії.