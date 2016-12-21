Воротар "Динамо" Коваль не збирається переходити до іншої команди

Український воротар Максим Коваль не збирається залишати київське "Динамо" взимку. Про це в коментарі Footboom повідомив агент футболіста Вадим Шаблій.

"Максим Коваль залишиться в київському "Динамо" і буде доводити свою конкурентоспроможність. У нього є контракт, який діє ще півроку, тому все в його руках", - сказав Шаблій.

Нагадаємо, 24-річний Максим Коваль перейшов в "Динамо" з запорізького "Металурга" в 2010 році. Деякий час він був основним воротарем "Динамо", коли були травмовані його конкуренти на чолі з Олександром Шовковським. Проте пізніше Коваль програв конкуренцію і два рази здавався в оренду - спочатку в ужгородську "Говерлу", а потім у данський "Оденсе".

В першій половині нинішнього сезону Коваль вважався третім воротарем "Динамо" після Артура Рудька і Олександра Шовковського. Шовковський у грудні нинішнього року завершив кар'єру футболіста.