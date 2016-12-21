Воротар збірної України у другому матчі поспіль пропустив 4 голи

В Малазі відбувся матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії, в якому "Малага" приймала "Кордобу" і програла з рахунком 3:4, повідомляє офіційний сайт турніру.

Враховуючи поразку в першому матчі з рахунком 0:2, "Малага" вибула з боротьби в турнірі.

Всі чотири голи пропустив воротар збірної України Денис Бойко.

Це вже другий матч поспіль, в якому Бойко пропускає чотири голи. У суботу, 17 грудня, в матчі чемпіонату Іспанії "Малага" з українським голкіпером у складі пропустила 4 голи за 10 хвилин в середині першого тайму від іспанської "Севільї". У тому матчі "Малага" забила у відповідь лише один гол - 1:4.

Всього Бойко пропустив 13 голів у 5 матчах, при цьому йому жодного разу не вдавалося відстояти свої ворота на "нуль".