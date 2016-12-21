Циганков і Бесєдін визнані кращими молодими футболістами України в листопаді

Слідом за Романом Яремчуком, який перервав гегемонію Віктора Коваленко в жовтні, кращим молодим футболістом України (U-21) у листопаді став форвард Динамо Артем Бесєдін, який в останній місяць осені дебютував у національній команді України, повідомляє "Золотий Талант".

Кінцівка 2016 року — поки що найяскравіший період дорослої кар'єри 20-річного нападника: починаючи з 29 жовтня, він почав регулярно грати за першу команду киян і забив чотири голи — Карпатах, Дніпру, Бешикташу і Шахтаря.

Бесєдіна у своїх анкетах згадали 98 респондентів з 140, в число яких традиційно увійшли тренери, експерти, журналісти і вболівальники. Під першим номером він фігурував 41 раз — стільки ж, скільки і Віктор Коваленко з Шахтаря, який у жовтні був третім, в листопаді став другим, а до цього виграв п'ять поспіль місячних опитувань премії Золотий Талант. Півзахисник гірників програв форварду Динамо зовсім небагато — 28 очок.

Третя сходинка дісталася Олександру Зінченку, який завоював місце в стартовому складі ПСВ, а топ-п'ятірку доповнили тріумфально повернувся з лазарету Валерій Лучкевич ("Дніпро") і володар другого місця у жовтневому опитуванні Едуард Соболь (Зоря).

Серед футболістів 1997 року народження та молодше (U-19) — переможцем став його одноклубник Віктор Циганков, який оформив третю перемогу поспіль.

Цей успіх виявився найважчим для 19-річного вихованця вінницького футболу. У вересні він виграв з показником 337 балів, у жовтні — 319, а зараз набрав 264, зовсім трохи випередивши 17-річного воротаря Дніпра Андрія Луніна (237). Циганкова у свої анкети включили 115 з 140 респондентів, Луніна — 100, але за кількістю перших місць в трійках динамівець виграв з мікроскопічним перевагою — 55:54.