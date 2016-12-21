Перехід Срни з "Шахтаря" в "Барселону" під загрозою з фінансових причин - ЗМІ

"Барселона" не може собі дозволити придбати капітана донецького "Шахтаря" Даріо Срну через відсутність достатньої кількості грошей на зарплату футболісту. Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на El Mundo Deportivo.

Підписати угоду каталонський клуб зможе тільки у випадку, якщо продасть або віддасть в оренду правого захисника Алейша Відаля, на якого не розраховує головний тренер команди Луїс Енріке. При цьому, сам Відаль раніше заявляв, що не має наміру залишати "Барселону".

Нагадаємо, переговори між Срною і "Барселоною" ведуться вже кілька тижнів. Раніше сторони погодили термін контракту футболіста, який може скласти півтора року.

Крім того, кілька днів тому стало відомо про інтерес до Срни з боку англійського "Манчестер Сіті". Нібито в послугах хорватського захисника зацікавлений головний тренер команди Хосеп Гвардіола.