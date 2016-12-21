Влада Болівії назвала причину падіння літака з бразильською футбольною командою

Про це заявив міністр громадських робіт Болівії Мільтон Кларос, передає РБК з посиланням на CNN.

Відповідальність за подію, за словами Клароса, також понесе болівійська авіакомпанія LaMia.

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«Провівши дослідження, ми прийшли до висновку, що відповідальність за аварію понесуть пілот літака і авіакомпанія LaMia», - наводить слова міністра телеканал.

Крім того, Кларос заявив, що після аварії були прийняті заходи щодо держслужбовців, які "ухилялися від своїх обов'язків". За його словами, юридичні санкції також торкнуться авіакомпанії.

Нагадаємо, 29 листопада пасажирський літак BAE Avro RJ85 розбився при заході на посадку неподалік від аеропорту міста Медельїн на північному заході Колумбії. Авіалайнер виконував чартерний рейс з Сан-Паулу. Футбольна команда «Шапекоенсе» летіла на один із двох фінальних матчів Кубка Південної Америки.

В авіакатастрофі вижили тільки шість осіб, у тому числі три футболісти - воротар і двоє захисників. Загинула 71 людина.