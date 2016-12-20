Гусєв попрощався з "Динамо": Вдячний команді і уболівальникам за всі ці роки

Півзахисник Олег Гусєв, провівши понад 13 років в «Динамо», отримав статус вільного агента, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Прощаючись з клубом і вболівальниками, гравець зазначив: "Як і багато хлопців, я вболівав за київське «Динамо» з самого дитинства, і був гордий і щасливий протягом багатьох років захищати честь найтитулованішого клубу України – як на внутрішній арені, так і в європейських турнірах. Окремі слова подяки хотілося б висловити шанувальникам команди, які весь цей час вболівали за команду та за мене особисто, – я завжди відчував вашу підтримку", - зазначив гравець.

Читайте такожУ Гусєва є пропозиції продовжити футбольну кар'єру в Туреччині і США - агент"Не можу не сказати окремо про базу в Конча-Заспі. Заїзди перед матчами, щоденні тренування, відновлювальні заходи – на тренувальній базі я проводив дуже багато часу. Хотілося б подякувати всім працівникам бази, які створювали і створюють для нас прекрасні умови і висловити слова вдячності всім службам і персоналу, причетним до команди. Я завжди відчував підтримку і готовність допомогти у вирішенні будь-якого питання, що дозволяло не розпорошуватися на дрібниці і думати виключно про футбол.", - продовжив Гусєв.

"Хотілося б побажати «Динамо» успіхів у подальшому. Як кажуть, без поразок не буває перемог – так от, нехай у команди цих поразок буде якомога менше", - підсумував футболіст.

Як повідомляв УНІАН, Гусєв покинув київське "Динамо" 17 грудня. На даний момент до гравця проявляють інтерес низка зарубіжних клубів.